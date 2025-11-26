अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विदेशी शिल्पकार, लोगों को पसंद आ रही शिल्पकला - INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV
Published : November 26, 2025 at 11:03 PM IST
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अलग-अलग राज्यों से सैकड़ों शिल्पकार पहुंचे हैं . लोग उनकी शिल्पकला को खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए विदेश से शिल्पकार पहुंच चुके हैं. जिन्होंने कुरुक्षेत्र ब्रह्मा सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में अपनी प्रदर्शनी लगाई है.
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, मिस्र , सीरिया सहित कई देशों के शिल्पकार पहुंचे हैं.
उज़्बेकिस्तान की शिल्पकार शख़नाज ने कहा कि वे अपने देश से 20 साथियों के साथ यहां पहुंची है. उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कपड़ों की स्टॉल लगाई है जो उनके देश में बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले भी कई बार इंडिया आ चुकी हैं क्योंकि वे एक फैशन डिजाइनर है और अपने कपड़ों का एग्जीबिशन वे समय-समय पर लगाती रहती हैं. वे पहले भी भारत के अलग-अलग राज्यों में कई बार आ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वे दूसरी बार पहुंची हैं.
तजाकिस्तान से आई हुई शिल्पकार मदीना ने बताया कि वे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंची हैं. वे यहां पर विशेष स्तर पर अपने देश में बनी हुई घर की सजावट की चीज लेकर पहुंची है जो उनके देश में काफी प्रचलित है.
यहां पर आए हुए सीरिया, युगांडा और मिस्र के शिल्पकारों ने भी अपने देश की संस्कृति से जुड़ी हुई शिल्प कला प्रदर्शित की हुई है. ये भी लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसमें युगांडा की लकड़ी से बने हुए काफी प्रोडक्ट है तो वहीं सीरिया और मिस्र के भी काफी सामान यहां पर लगाए गए हैं. सीरिया के शिल्पकारों ने ऊंट की खाल से बने हुए चमड़े के बैग की खास तौर पर प्रदर्शनी लगाई हुई है. उनकी परंपरागत हैंडमेड पेंटिंग भी लोगों को काफी लुभा रही है.
