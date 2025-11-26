ETV Bharat / Videos

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विदेशी शिल्पकार, लोगों को पसंद आ रही शिल्पकला - INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अलग-अलग राज्यों से सैकड़ों शिल्पकार पहुंचे हैं . लोग उनकी शिल्पकला को खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए विदेश से शिल्पकार पहुंच चुके हैं. जिन्होंने कुरुक्षेत्र ब्रह्मा सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में अपनी प्रदर्शनी लगाई है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, मिस्र , सीरिया सहित कई देशों के शिल्पकार पहुंचे हैं.  

उज़्बेकिस्तान की शिल्पकार शख़नाज ने कहा कि वे अपने देश से 20 साथियों के साथ यहां पहुंची है. उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कपड़ों की स्टॉल लगाई है जो उनके देश में बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले भी कई बार इंडिया आ चुकी हैं क्योंकि वे एक फैशन डिजाइनर है और अपने कपड़ों का एग्जीबिशन वे समय-समय पर लगाती रहती हैं. वे पहले भी भारत के अलग-अलग राज्यों में कई बार आ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वे दूसरी बार पहुंची हैं.  

तजाकिस्तान से आई हुई शिल्पकार मदीना ने बताया कि वे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंची हैं. वे यहां पर विशेष स्तर पर अपने देश में बनी हुई घर की सजावट की चीज लेकर पहुंची है जो उनके देश में काफी प्रचलित है.

यहां पर आए हुए सीरिया, युगांडा और मिस्र के शिल्पकारों ने भी अपने देश की संस्कृति से जुड़ी हुई शिल्प कला प्रदर्शित की हुई है. ये भी लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसमें युगांडा की लकड़ी से बने हुए काफी प्रोडक्ट है तो वहीं सीरिया और मिस्र के भी काफी सामान यहां पर लगाए गए हैं. सीरिया के शिल्पकारों ने ऊंट की खाल से बने हुए चमड़े के बैग की खास तौर पर प्रदर्शनी लगाई हुई है. उनकी परंपरागत हैंडमेड पेंटिंग भी लोगों को काफी लुभा रही है.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अलग-अलग राज्यों से सैकड़ों शिल्पकार पहुंचे हैं . लोग उनकी शिल्पकला को खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए विदेश से शिल्पकार पहुंच चुके हैं. जिन्होंने कुरुक्षेत्र ब्रह्मा सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में अपनी प्रदर्शनी लगाई है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, मिस्र , सीरिया सहित कई देशों के शिल्पकार पहुंचे हैं.  

उज़्बेकिस्तान की शिल्पकार शख़नाज ने कहा कि वे अपने देश से 20 साथियों के साथ यहां पहुंची है. उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कपड़ों की स्टॉल लगाई है जो उनके देश में बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले भी कई बार इंडिया आ चुकी हैं क्योंकि वे एक फैशन डिजाइनर है और अपने कपड़ों का एग्जीबिशन वे समय-समय पर लगाती रहती हैं. वे पहले भी भारत के अलग-अलग राज्यों में कई बार आ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वे दूसरी बार पहुंची हैं.  

तजाकिस्तान से आई हुई शिल्पकार मदीना ने बताया कि वे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंची हैं. वे यहां पर विशेष स्तर पर अपने देश में बनी हुई घर की सजावट की चीज लेकर पहुंची है जो उनके देश में काफी प्रचलित है.

यहां पर आए हुए सीरिया, युगांडा और मिस्र के शिल्पकारों ने भी अपने देश की संस्कृति से जुड़ी हुई शिल्प कला प्रदर्शित की हुई है. ये भी लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसमें युगांडा की लकड़ी से बने हुए काफी प्रोडक्ट है तो वहीं सीरिया और मिस्र के भी काफी सामान यहां पर लगाए गए हैं. सीरिया के शिल्पकारों ने ऊंट की खाल से बने हुए चमड़े के बैग की खास तौर पर प्रदर्शनी लगाई हुई है. उनकी परंपरागत हैंडमेड पेंटिंग भी लोगों को काफी लुभा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV
गीता महोत्सव में विदेशी शिल्पकार
FOREIGN CRAFTSMEN
PEOPLE ARE LIKING THE CRAFTSMANSHIP
INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Udaipur people arriving abroad

पर्यटकों से गुलजार झीलों की नगरी उदयपुर, देश-विदेश से पहुंच रहे लोग

November 26, 2025 at 10:48 PM IST
memories of that dark night

मुंबई हमला- पीड़ितों के जेहन में आज भी उस काली रात की यादें

November 26, 2025 at 10:38 PM IST
Kumar Book Centre Patna

अनिल कुमार के बेटे, बेटी और बहू बड़े अधिकारी, क्यों 40 सालों से बेच रहे किताब ?

November 26, 2025 at 10:12 PM IST
28 Naxalites surrender

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर, 89 लाख का घोषित था इनाम

November 25, 2025 at 11:06 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.