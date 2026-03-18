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भारत में विदेशी साजिश?... 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी गिरफ्तार, NIA का बड़ा खुलासा - FOREIGN CONSPIRACY

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भारत में विदेशी साजिश? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 9:06 PM IST

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है. इन सभी पर भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है. NIA के मुताबिक, ये सभी लोग म्यांमार के जातीय हथियारबंद समूहों को हथियार और आतंक से जुड़ा सामान मुहैया करा रहे थे, साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे थे. जांच में ये भी सामने आया है कि ये सभी वैध वीजा के साथ भारत आए थे, लेकिन बिना जरूरी परमिट के मिजोरम के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच गए. अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जबकि बाकी छह यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार सभी आरोपियों को अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 11 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है.  NIA का कहना है कि ये मामला सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अब अंतरराष्ट्रीय रंग ले लिया है. यूक्रेन ने अपने 6 नागरिकों की गिरफ्तारी पर भारत के सामने विरोध दर्ज कराया है और उनके लिए काउंसुलर एक्सेस और तत्काल रिहाई की मांग की है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है. इन सभी पर भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है. NIA के मुताबिक, ये सभी लोग म्यांमार के जातीय हथियारबंद समूहों को हथियार और आतंक से जुड़ा सामान मुहैया करा रहे थे, साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे थे. जांच में ये भी सामने आया है कि ये सभी वैध वीजा के साथ भारत आए थे, लेकिन बिना जरूरी परमिट के मिजोरम के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच गए. अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जबकि बाकी छह यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार सभी आरोपियों को अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 11 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है.  NIA का कहना है कि ये मामला सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अब अंतरराष्ट्रीय रंग ले लिया है. यूक्रेन ने अपने 6 नागरिकों की गिरफ्तारी पर भारत के सामने विरोध दर्ज कराया है और उनके लिए काउंसुलर एक्सेस और तत्काल रिहाई की मांग की है.

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