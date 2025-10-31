भारत के 'मेक इन इंडिया' मिशन को एक और बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है. अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स ने एक फिर से भारत का रुख करने का फैसला किया है. तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, फोर्ड मोटर्स राज्य के चेंगलपट्टू जिले के मरैमलाई नगर में स्थित अपनी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को दोबारा खोलने जा रही है. इस संबंध में फोर्ड मोटर्स और तमिलनाडु सरकार के बीच सीएम एमके स्टालिन की मौजूदगी में MOU हुआ. फोर्ड अपनी इस यूनिट में हाई-एंड इंजन बनाएगी. फोर्ड मोटर्स के भारत में नेक्स्ट जेन इंजन बनाने से यहां के इंजीनियर्स को ऑटोमोबाइल की नई तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा मिलेगा. इतना ही नहीं, इससे भारत में ऑटो मोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा. फोर्ड मोर्टर्स ने तमिलनाडु के मरैमलाई नगर में साल 1995 में अपना पहला प्लांट लगाया था. फिर उसने दूसरा प्लांट गुजरात के साणंद में खोला. हालांकि कंपनी को जब भारत में भारी घाटा हुआ था तो उसने साणंद प्लांट टाटा मोटर्स को बेच दिया.