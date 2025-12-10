70 साल की उम्र में क्रिकेट की पिच पर बैटिंग ...तमिलनाडु के कोयंबटूर के खिलाड़ी उदयगिरि कासियप्पन, जिनका सलेक्शन न्यूजीलैंड में होने वाले सीनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है. इस उम्र में इंडियन टीम में सलेक्ट होकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है. वो 16 सदस्यीय भारतीय टीम में तमिलनाडु के एक मात्र खिलाड़ी है.इनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है.

70 की उम्र में सलेक्शन होने पर उयगिरि ने कहा कि, "मुझे अपने भाई से पता चला कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम का चयन मुंबई में हो रहा है। मैं वहां होने वाले चयन मैचों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई गया। चूंकि मैंने उसमें अच्छा खेला, इसलिए चयनकर्ताओं ने मुझे भारतीय टीम के लिए चुन लिया" पेश से किसान उदयगिरि ने भारतीय टीम में सलेक्ट होने पर खुशी जताई. उन्होने कहा कि, "भारतीय टीम के लिए खेलना बहुत खुशी की बात है। मैं अभी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्योंकि इस सीरीज़ में ऐसे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। इसलिए मुकाबला कड़ा होगा। हालांकि, मेरा लक्ष्य भारत के लिए खेलना और जीतना है।"

इनको क्रिकेट में दिलचस्पी बचपन से ही थी. कॉमर्स से बैचलर्स करने के दौरान जब इनको समय मिलता, बैट पर दो-दो हाथ आजमा लेते थे. उदयगिरी बताते हैं कि, "चूंकि मैंने कम उम्र में कोयंबटूर के एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे विदेशियों द्वारा खेले जाने वाले सभी खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए, मैं पूरे उत्साह के साथ सभी मैचों में हिस्सा लेता था। मुझे खासकर क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जब भी मुझे समय मिलता था, मैं खेलता था"

उदयगिरि के लिए मैच जीतना या हारना जरुरी नहीं, जरुरी ये है कि कैसा खेला.वो नई पीढ़ी को एक्सजसाइज और स्पोर्टस में दिलचस्पी लेने की सलाह देते हैं.