ETV Bharat / Videos

केरल के त्रिशूर की महिलाओं के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर, 60 साल की उम्र में कर रहीं भरतनाट्यम - BHARATANATYAM AT THE AGE OF 60

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
केरल के त्रिशूर की महिलाओं के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 8:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल में कुछ सीखने की ललक हो और कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर हो जाती है. ये साबित किया है केरल के त्रिशूर की महिलाओं ने. 60 साल की उम्र में शारीरिक दिक्कतों और बीमारियों के बावजूद इन्होंने डांस सीखने की ठानी. मन में पक्का इरादा लेकर. ये डांस टीचर के पास पहुंचीं. कुछ साल पहले जब ये महिलाएं उम्र के इस पड़ाव पर कूटानेन्लूर हिल गार्डन्स रेजिडेंस एसोसिएशन में थिरुवथिरा सीखने के लिए आईं थी. थिरुवथिरा नृत्य भगवान शिव को समर्पित है. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है. लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था. वो ये नृत्य सीख पाएंगी.लेकिन तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपने सपने को साकार कर लिया. उम्र के इस पड़ाव में मंच पर भरतनाट्यम के स्टेप्स करने इन्होंने शुरू किए. तो सबकों आश्चर्यचकित कर दिया. डांस देखने आए इनके पति, पोते और घर वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली. दर्शकों ने इनका हौसला बढ़ाया. जब बहुत से लोग  उम्र, डिसेबिलिटी और बीमारियों को भूलाकर कुछ नया करने की कोशिश में जुटे हैं. उनके लिए केरल की ये महिलाएं अच्छा उदाहरण हैं.

दिल में कुछ सीखने की ललक हो और कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर हो जाती है. ये साबित किया है केरल के त्रिशूर की महिलाओं ने. 60 साल की उम्र में शारीरिक दिक्कतों और बीमारियों के बावजूद इन्होंने डांस सीखने की ठानी. मन में पक्का इरादा लेकर. ये डांस टीचर के पास पहुंचीं. कुछ साल पहले जब ये महिलाएं उम्र के इस पड़ाव पर कूटानेन्लूर हिल गार्डन्स रेजिडेंस एसोसिएशन में थिरुवथिरा सीखने के लिए आईं थी. थिरुवथिरा नृत्य भगवान शिव को समर्पित है. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है. लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था. वो ये नृत्य सीख पाएंगी.लेकिन तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपने सपने को साकार कर लिया. उम्र के इस पड़ाव में मंच पर भरतनाट्यम के स्टेप्स करने इन्होंने शुरू किए. तो सबकों आश्चर्यचकित कर दिया. डांस देखने आए इनके पति, पोते और घर वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली. दर्शकों ने इनका हौसला बढ़ाया. जब बहुत से लोग  उम्र, डिसेबिलिटी और बीमारियों को भूलाकर कुछ नया करने की कोशिश में जुटे हैं. उनके लिए केरल की ये महिलाएं अच्छा उदाहरण हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARATANATYAM AT THE AGE OF 60
KERALA
BHARATANATYAM
THRISSUR
BHARATANATYAM AT THE AGE OF 60

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

PM Modi participated in the Swabhiman Parv

सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी हुए शामिल, बोले- 'गजनी-औरंगजेब सब हुए दफन, पर सोमनाथ वहीं का वहीं खड़ा है'

January 11, 2026 at 8:33 PM IST
दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड

कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, श्रीनगर में पारा माइनस 5.6 डिग्री तक पहुंचा

January 10, 2026 at 10:53 PM IST
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' पर सियासी घमासान

'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' पर सियासी घमासान: ओवैसी ने 'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' को बताया अपना ख्वाब, बीजेपी ने किया पलटवार

January 10, 2026 at 10:53 PM IST
गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल

एक भिखारी ने पेश की मानवता की मिसाल, गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल, पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

January 10, 2026 at 7:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.