ETV Bharat / Videos

1962 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी नेता का हवाई अड्डे पर किया स्वागत

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 8:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वाशिंगटन पहुंचने पर कहा कि चीन और अमेरिका को ‘‘प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार’’ होना चाहिए, तथा दोनों देश नए दौर में अपने संबंधों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का रास्ता तलाश सकते हैं. अप्रत्याशित कदम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने बुधवार को मैरीलैंड स्थित ‘ज्वाइंट बेस एंड्रयूज’ पहुंचने पर शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया. ट्रंप द्वारा हवाई अड्डे पर शी का स्वागत किए जाने के दौरान अमेरिकी वायुसेना का बैंड रनवे पर कदमताल कर रहा था और अमेरिका तथा चीन के झंडे लहरा रहे थे.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वाशिंगटन पहुंचने पर कहा कि चीन और अमेरिका को ‘‘प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार’’ होना चाहिए, तथा दोनों देश नए दौर में अपने संबंधों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का रास्ता तलाश सकते हैं. अप्रत्याशित कदम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने बुधवार को मैरीलैंड स्थित ‘ज्वाइंट बेस एंड्रयूज’ पहुंचने पर शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया. ट्रंप द्वारा हवाई अड्डे पर शी का स्वागत किए जाने के दौरान अमेरिकी वायुसेना का बैंड रनवे पर कदमताल कर रहा था और अमेरिका तथा चीन के झंडे लहरा रहे थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

XI JINPING IN US
अमेरिकी दौरे पर चीनी राष्ट्रपति
हवाई अड्डे पर शी का स्वागत ट्रंप
US CHINA
XI JINPING IN US

संबंधित ख़बरें

जेलेंस्की का संयुक्त राष्ट्र महासभा में दावा

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भारत समेत 47 अन्य देशों के नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा रूस : जेलेंस्की

September 24, 2026 at 7:04 PM IST
सीजेपी ने खोला CEC के खिलाफ मोर्चा

'48 घंटे के अंदर इस्तीफा दें CEC ज्ञानेश कुमार...', CJP चीफ अभिजीत दीपके ने खोला मोर्चा, फिर धरने की चेतावनी

September 24, 2026 at 6:00 PM IST
ODISHA MALKANGIRI FLOOD HEAVY RAIN

ओडिशा-आंध्र तट से टकराया 'अर्नब' चक्रवात; भारी बारिश और तूफान से मची तबाही, राउरकेला में ढहा 150 फीट का पंडाल

September 24, 2026 at 5:50 PM IST
UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति

UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति- 'हम खुद हैं आतंकवाद के शिकार'

September 24, 2026 at 5:35 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.