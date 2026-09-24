1962 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी नेता का हवाई अड्डे पर किया स्वागत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वाशिंगटन पहुंचने पर कहा कि चीन और अमेरिका को ‘‘प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार’’ होना चाहिए, तथा दोनों देश नए दौर में अपने संबंधों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का रास्ता तलाश सकते हैं. अप्रत्याशित कदम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने बुधवार को मैरीलैंड स्थित ‘ज्वाइंट बेस एंड्रयूज’ पहुंचने पर शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया. ट्रंप द्वारा हवाई अड्डे पर शी का स्वागत किए जाने के दौरान अमेरिकी वायुसेना का बैंड रनवे पर कदमताल कर रहा था और अमेरिका तथा चीन के झंडे लहरा रहे थे.