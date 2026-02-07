ETV Bharat / Videos

मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर, रितु तावड़े संभालेंगी कमान, शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी - BJP MAYOR IN MUMBAI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 10:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है. मुंबई मेयर चुनाव के लिए कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को नॉमिनेट किया, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना की ओर से संजय घाडी को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया. मेयर पद के लिए चुने जाने पर रितु तावड़े ने खुशी जताई है. नई मेयर रितु तावड़े ने मुंबई के लोगों की उपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करने की बात कही है.  

बीजेपी नेता अमित साटम ने रितु तावड़े के नाम की घोषणा की, जबकि शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने BMC मुख्यालय में घाड़ी की उम्मीदवारी की घोषणा की. ऋतु तावड़े वार्ड 132 से कॉर्पोरेटर हैं, जबकि घाड़ी 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड 5 से चुने गए थे. 

मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है. मुंबई मेयर चुनाव के लिए कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को नॉमिनेट किया, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना की ओर से संजय घाडी को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया. मेयर पद के लिए चुने जाने पर रितु तावड़े ने खुशी जताई है. नई मेयर रितु तावड़े ने मुंबई के लोगों की उपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करने की बात कही है.  

बीजेपी नेता अमित साटम ने रितु तावड़े के नाम की घोषणा की, जबकि शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने BMC मुख्यालय में घाड़ी की उम्मीदवारी की घोषणा की. ऋतु तावड़े वार्ड 132 से कॉर्पोरेटर हैं, जबकि घाड़ी 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड 5 से चुने गए थे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP MAYOR IN MUMBAI
मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर
रितु तावड़े को मुंबई की कमान
मुंबई में शिवसेना का डिप्टी मेयर
BJP MAYOR IN MUMBAI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में ब्लास्ट

इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में ब्लास्ट, बारामूला में पाक के खिलाफ नारेबाजी

February 7, 2026 at 10:10 PM IST
सस्ते होंगे कई सामान

भारत-अमेरिका ट्रेड डील: दवाइयों से लेकर मोबाइल तक और कई रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे!

February 7, 2026 at 6:10 PM IST
वोटर लिस्ट विवाद में घिरीं सोनिया गांधी

वोटर लिस्ट विवाद में घिरीं सोनिया गांधी, 21 फरवरी सुनवाई

February 7, 2026 at 6:10 PM IST
भयानक टी-स्टॉल पर डरना मना है!

भयानक टी-स्टॉल पर डरना मना है! 'स्वर्गीय' डॉन बजरंग छारा बेचते हैं 'चुड़ैल' चाय

February 6, 2026 at 11:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.