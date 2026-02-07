मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है. मुंबई मेयर चुनाव के लिए कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को नॉमिनेट किया, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना की ओर से संजय घाडी को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया. मेयर पद के लिए चुने जाने पर रितु तावड़े ने खुशी जताई है. नई मेयर रितु तावड़े ने मुंबई के लोगों की उपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करने की बात कही है.

बीजेपी नेता अमित साटम ने रितु तावड़े के नाम की घोषणा की, जबकि शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने BMC मुख्यालय में घाड़ी की उम्मीदवारी की घोषणा की. ऋतु तावड़े वार्ड 132 से कॉर्पोरेटर हैं, जबकि घाड़ी 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड 5 से चुने गए थे.