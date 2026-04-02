कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से फूड सर्विस सेक्टर को झटका,मुश्किल में स्ट्रीट फूड विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट - LPG SHOCK HITS FOOD SERVICE SECTOR
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Published : April 2, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 10:56 PM IST
ईरान से अमेरिका और इजराइल की छिड़ी जंग का असर भारत की फूड और बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री में साफ देखा जा सकता है. यह उद्योग हाल ही में कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न पाबंदियों की वजह से मार्केट शेयर में हुए नुकसान के बाद ठीक हो रही थी, अब एक और मुश्किल का सामना कर रही है. कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ सप्लाई में रुकावटों की वजह से स्ट्रीट फूड विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट के काम पर असर पड़ रहा है. रेस्टोरेंट अपने मेन्यू को छोटा करने या मेन्यू की कीमतें बढ़ाने का सहारा ले रहे हैं. कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमतों ने रोड किनारे चलने वाले स्ट्रीट फूट, ढाबों और होटलों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं.
ईरान से अमेरिका और इजराइल की छिड़ी जंग का असर भारत की फूड और बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री में साफ देखा जा सकता है. यह उद्योग हाल ही में कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न पाबंदियों की वजह से मार्केट शेयर में हुए नुकसान के बाद ठीक हो रही थी, अब एक और मुश्किल का सामना कर रही है. कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ सप्लाई में रुकावटों की वजह से स्ट्रीट फूड विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट के काम पर असर पड़ रहा है. रेस्टोरेंट अपने मेन्यू को छोटा करने या मेन्यू की कीमतें बढ़ाने का सहारा ले रहे हैं. कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमतों ने रोड किनारे चलने वाले स्ट्रीट फूट, ढाबों और होटलों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं.