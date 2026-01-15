ETV Bharat / Videos

ट्रंप की धमकी के बाद पीछे हटा ईरान, प्रदर्शनकारियों को नहीं देगा फांसी, ट्रंप का दावा ईरान में हत्याएं रूक गईं - IRAN WILL NOT EXECUTE PROTESTERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ट्रंप की धमकी के बाद पीछे हटा ईरान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 10:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से ईरान पीछे हट गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना को रोक दिया है.ट्रंप ने कहा-“हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं – रुक चुकी हैं – रुक रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है, न ही किसी को फांसी दी जाएगी, मुझे यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है”. एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान फ्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा. ट्रंप ने प्रदर्शकारियों से कहा था कि मदद आ रही है.

इधर ईरान ने प्रदर्शनों और अमेरिका के साथ तनाव के बीच गुरुवार को अपने हवाई क्षेत्र को व्यवसायिक विमानों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया. ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने से एअर इंडिया, इंडिगो और स्पाइज जेट की उड़ानों पर असर पड़ा है. तो तेहरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी के बाद परिजनों को ईरान में रह रहे अपने लोगों की चिंता सताने लगी है. ईरान में 2000 से ज्यादा भारतीय छात्र है. जो जम्मू और जम्मू कश्मीर से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं. परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से ईरान पीछे हट गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना को रोक दिया है.ट्रंप ने कहा-“हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं – रुक चुकी हैं – रुक रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है, न ही किसी को फांसी दी जाएगी, मुझे यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है”. एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान फ्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा. ट्रंप ने प्रदर्शकारियों से कहा था कि मदद आ रही है.

इधर ईरान ने प्रदर्शनों और अमेरिका के साथ तनाव के बीच गुरुवार को अपने हवाई क्षेत्र को व्यवसायिक विमानों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया. ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने से एअर इंडिया, इंडिगो और स्पाइज जेट की उड़ानों पर असर पड़ा है. तो तेहरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी के बाद परिजनों को ईरान में रह रहे अपने लोगों की चिंता सताने लगी है. ईरान में 2000 से ज्यादा भारतीय छात्र है. जो जम्मू और जम्मू कश्मीर से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं. परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN AMERICA ISSUE
IRAN BACKED DOWN
DONALD TRUMP
ट्रंप की धमकी के बाद पीछे हटा ईरान
IRAN WILL NOT EXECUTE PROTESTERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Jallikattu held in Madurai on Pongal

मदुरै में पोंगल पर जलीकट्टू का आयोजन, बैलों को काबू करने के लिए लोगों ने लगाई जान की बाजी

January 15, 2026 at 9:52 PM IST
SC ON I PAC Raids

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और DGP से मांगा जवाब, ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक

January 15, 2026 at 9:26 PM IST
'मेक इन इंडिया' एक्सप्रेस पर 'फ्यूचर रेडी' इंडियन आर्मी

सेना दिवस: जयपुर में भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन, सेना प्रमुख बोले- भारतीय सेना अब 'फ्यूचर रेडी', भविष्य के युद्ध में तकनीक होगी सबसे बड़ी ताकत

January 15, 2026 at 8:52 PM IST
विश्व पुस्तक मेले में ‘किताब वाली आंटी’

विश्व पुस्तक मेले में ‘किताब वाली आंटी’, साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल हैं संजना तिवारी

January 15, 2026 at 8:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.