सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर आज तमिलनाडु की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाया जाएगा. इसके लिए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. CRPF की एक इकाई के साथ RAF की एक बटालियन कोयंबटूर से मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहुंच गई हैं और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं. केंद्रीय बलों के यहां पहुंचने से लोगों में जबर्दस्त उत्साह है. लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया.

सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर कार्तिकई दीपम त्योहार के दिन 24 नवंबर को दीपक जलाने का अंतरिम आदेश दिया था. हालांकि तमिलनाडु सरकार हमेशा की तरह केवल उचिप्लियार मंदिर के पास वाली जगह पर ही दीपक जला रही है. पहाड़ी पर दीपक नहीं जलाने की वजह से वहां लोग नाराज हो गए और आंदोलन पर उतर आए. इस मुद्दे को लेकर तब से वहां विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं. लोगों ने पहाड़ी पर दीपक नहीं जलाने को सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना बताया और सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी. 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दोबारा सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीमकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के कदमों पर असंतोष जताया. कोर्ट ने आदेश दिया कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर एक दीपक जलाया जाए. कोर्ट ने पहाड़ी पर स्थित दो धार्मिक स्थलों तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर दरगाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां CRPF को तैनात करने का भी आदेश दिया.