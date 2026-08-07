उत्तराखंड में 'फ्लाइंग कार' तैयार, 'पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल' से आसान होगा सफर - FLYING CAR READY IN UTTARAKHAND
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Published : August 7, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 8:26 PM IST
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवक रवि टम्टा ने इनोवेशन की दुनिया में हैरतंगेज कारनामा कर दिखाया है. रवि ने हवा में उड़ने वाला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है. उन्होंने इस फ्लाइंग कार का परीक्षण भी कर लिया है और बाकायदा उसे उड़ाकर भी दिखाया है. रवि ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए काफी मेहनत की है. रवि ने फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई तकनीकी प्रयोग किए और आखिरकार उन्हें इस में बड़ी कामयाबी मिली. अभी ये इस फ्लाइंग व्हीकल का प्रोटोटाइप है लेकिन रवि का दावा है कि यह फ्लाइंग कार 40 मिनट का सफर महज 12 मिनट में पूरा कर लेती है. पहाड़ों में सफर का मतलब अक्सर घुमावदार सड़कें, लंबा रास्ता और घंटों का इंतजार होता है, लेकिन अगर सड़क पर दौड़ने वाली कार हवा में उड़कर मंजिल तक पहुंचने लगे तो सफर की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवक रवि टम्टा ने इनोवेशन की दुनिया में हैरतंगेज कारनामा कर दिखाया है. रवि ने हवा में उड़ने वाला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है. उन्होंने इस फ्लाइंग कार का परीक्षण भी कर लिया है और बाकायदा उसे उड़ाकर भी दिखाया है. रवि ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए काफी मेहनत की है. रवि ने फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई तकनीकी प्रयोग किए और आखिरकार उन्हें इस में बड़ी कामयाबी मिली. अभी ये इस फ्लाइंग व्हीकल का प्रोटोटाइप है लेकिन रवि का दावा है कि यह फ्लाइंग कार 40 मिनट का सफर महज 12 मिनट में पूरा कर लेती है. पहाड़ों में सफर का मतलब अक्सर घुमावदार सड़कें, लंबा रास्ता और घंटों का इंतजार होता है, लेकिन अगर सड़क पर दौड़ने वाली कार हवा में उड़कर मंजिल तक पहुंचने लगे तो सफर की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है.