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34 हजार फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में हमला करने वाला को-पायलट कौन था? सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई

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FLYDUBAI FLIGHT FZ1073 INCIDENT COPILOT NAME (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 4:20 PM IST

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दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई  की उड़ान FZ1073 में 30 सितंबर को हुए खौफनाक वाकये का सच सामने आ गया है. 34 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान को क्रैश कराने की कोशिश करने वाले को-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक हमाम अल-हम्मामी के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसके कथित चरमपंथी विचारों और सुरक्षा चिंताओं के चलते उसे ओमान में पहले ही उड़ान भरने से रोका गया था.

घटना के दिन कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छर और को-पायलट के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसमें हमलावर ने कैप्टन पर हमला कर विमान को तेजी से नीचे धकेलने की कोशिश की थी. हालांकि, घायल कैप्टन और सूझबूझ दिखाने वाले यात्रियों व अन्य पायलटों की बदौलत विमान को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया.

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई  की उड़ान FZ1073 में 30 सितंबर को हुए खौफनाक वाकये का सच सामने आ गया है. 34 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान को क्रैश कराने की कोशिश करने वाले को-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक हमाम अल-हम्मामी के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसके कथित चरमपंथी विचारों और सुरक्षा चिंताओं के चलते उसे ओमान में पहले ही उड़ान भरने से रोका गया था.

घटना के दिन कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छर और को-पायलट के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसमें हमलावर ने कैप्टन पर हमला कर विमान को तेजी से नीचे धकेलने की कोशिश की थी. हालांकि, घायल कैप्टन और सूझबूझ दिखाने वाले यात्रियों व अन्य पायलटों की बदौलत विमान को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया.

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