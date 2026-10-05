ETV Bharat / Videos

फ्लाईदुबई साजिश: को-पायलट ने विमान को तेल अवीव एयरपोर्ट या किसी बिल्डिंग से टकराने का बनाया था प्लान: रिपोर्टस

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
तेल अवीव एयरपोर्ट या किसी बिल्डिंग से टकराने का था प्लान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 11:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इजराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश करने वाले ओमानी सह-पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे प्लेन से टकराने का प्लान बनाया था. ओमान का रहने वाला सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी, जो अभी गिरफ्तार है, ने कथित तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में जांच करने वालों को बताया कि वह एयरक्राफ्ट के कैप्टन, भारतीय पायलट स्मित मच्छर की हत्या के बाद फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 को सामान्य तरीके से ऑपरेट करना चाहता था. उसका प्लान था कि बिना किसी शक के जरूरी लैंडिंग क्लियरेंस ले लिया जाए और फिर 11 सितंबर, 2001 के हमलों जैसा हमला करके एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे जेट से क्रैश कर दिया जाए.

इजराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश करने वाले ओमानी सह-पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे प्लेन से टकराने का प्लान बनाया था. ओमान का रहने वाला सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी, जो अभी गिरफ्तार है, ने कथित तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में जांच करने वालों को बताया कि वह एयरक्राफ्ट के कैप्टन, भारतीय पायलट स्मित मच्छर की हत्या के बाद फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 को सामान्य तरीके से ऑपरेट करना चाहता था. उसका प्लान था कि बिना किसी शक के जरूरी लैंडिंग क्लियरेंस ले लिया जाए और फिर 11 सितंबर, 2001 के हमलों जैसा हमला करके एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे जेट से क्रैश कर दिया जाए.

For All Latest Updates

TAGGED:

FLYDUBAI FLIGHT
विमान क्रैश साजिश
सह पायलट का प्लेन क्रैश का प्रयास
कैप्टन स्मित मच्छर
FLYDUBAI FLIGHT

संबंधित ख़बरें

इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक करना होगा महंगा

कल से इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक करना होगा महंगा, जानें यात्रियों की जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

October 5, 2026 at 10:32 PM IST
3 लोगों को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान

चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, 3 लोगों को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान

October 5, 2026 at 9:45 PM IST
KUNO NATIONAL PARK CHEETAH FAMILY GROWTH 5 CUBS BORN

कूनो नेशनल पार्क में बढ़ा चीता परिवार, भारत में जन्मी KJP21 ने 5 शावकों को दिया जन्म; देश में कुल संख्या हुई 60

October 5, 2026 at 8:30 PM IST
सीईसी ज्ञानेश कुमार संबंधी याचिका पर सुनवाई

संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी गई, CEC के नेतृत्व वाले फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का नोटिस

October 5, 2026 at 8:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.