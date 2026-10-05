फ्लाईदुबई साजिश: को-पायलट ने विमान को तेल अवीव एयरपोर्ट या किसी बिल्डिंग से टकराने का बनाया था प्लान: रिपोर्टस

इजराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश करने वाले ओमानी सह-पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे प्लेन से टकराने का प्लान बनाया था. ओमान का रहने वाला सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी, जो अभी गिरफ्तार है, ने कथित तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में जांच करने वालों को बताया कि वह एयरक्राफ्ट के कैप्टन, भारतीय पायलट स्मित मच्छर की हत्या के बाद फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 को सामान्य तरीके से ऑपरेट करना चाहता था. उसका प्लान था कि बिना किसी शक के जरूरी लैंडिंग क्लियरेंस ले लिया जाए और फिर 11 सितंबर, 2001 के हमलों जैसा हमला करके एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे जेट से क्रैश कर दिया जाए.