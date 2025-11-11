ओडिशा के कटक की बालि यात्रा ने आज इतिहास रच दिया. महानदी में इस मौके पर पहली बार नौका दौड़ का आयोजन हुआ. महानदी के तट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने झंडी दिखाकर देश स्तरीय नौका दौड़ की शुरुआत की. सर्प की आकृति वाले नावों पर जब दर्जनों लोग पतवार चलाने लगे, तो महानदी के मटमैले पानी में नावें हवा से बातें करने लगीं. ये नजारा देखकर लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया. एक तरफ खूबसूरत नावों की दौड़.. तो दूसरी तरफ नदी में फ्लाई बोर्ड पर करतब दिखाते लोग. वाटरक्राफ्ट पर पानी के साथ लुकाछिपी का ये नजारा जिसने भी देखा वो खुशियों से भर गया. ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने कहा कि यह आयोजन बाली यात्रा के आकर्षण और वाटर स्पोर्ट्स की परंपरा को आगे बढ़ाएगा.. इस आयोजन में पंद्रह राज्यों के 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. महानदी में ओडिशा, असम, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की टीमों ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम का मकसद ओडिशा की उन पुरानी परंपरा को जीवित करना है जब यहां के लोग दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री यात्रा करके जाते थे. नौका दौड़ से आने वाले दिनों में प्रदेश के इस सबसे बड़े आयोजन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा. सरकार की कोशिश है कि बाली यात्रा पर अब हर साल नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो.