नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में नए साल के जश्न की तैयारी करने में लोग जुटी हुई है. वहीं नोएडा में फूल बेचने वाले भी फूलों की कई वैरायटी इस बार लेकर आए हैं. दुकानदार तरह-तरह के बुके बनाकर ग्राहकों को लुभा रहे हैं. फूल बेचने वालों का कहना है कि फूलों का रेट काफी महंगा है, फिर भी हम लोग काफी अधिक मात्रा में फूल खरीद कर लाए हैं और उम्मीद है कि इस बार अच्छी दुकानदारी होगी. नोएडा सेक्टर- 25 में दुकानदारों ने बताया कि इस बार डेढ़ सौ रुपए से लेकर 2000 रुपये तक के बुके बनाए हैं. ताकि हर वर्ग के लोग आसानी से फूलों को खरीद सके. फूल बेचने वाले अजय ने ईटीवी भारत को बताया कि इस वर्ष फूलों के दाम दोगुना हो गए हैं, जिसके चलते फुल काफी महंगे मिल रहे हैं. आम दिनों में 10 रुपये से 20 रुपये में मिलने वाला गुलाब, नए साल में 30 से 40 रुपये में बिक रहा है. फूलों के वैरायटी में सबसे ज्यादा गुलाब लोग पसंद करते हैं. इस बार करीब एक दर्जन से अधिक फूलों की वैरायटी लाये हैं.