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असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर, पानी में डूबे कई गांव, राहत और बचाव का काम जारी - शिवसागर बाढ़

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पानी में डूबे कई गांव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 8:50 PM IST

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जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर की आवाज आती है लोग उस तरफ दौड़ते हैं. हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री के पैकेट एक सूखे रास्ते पर गिराए जा रहे हैं. दोनों सिरों पर लोग इतंजार कर रहे हैं. जैसे ही हेलीकॉप्टर जाता है. राहत सामग्री का पैकेट पाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं.कुछ लोग पानी के बीच इन पैकेट के लिए भागते हैं. कुछ लोगों को ही ये पैकेट मिल पाते हैं. बाकी खाली हाथ रह जाते हैं और अगली बार हेलिकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचने का इंतजार. ये असम के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल शिवसागर की स्थिति हैं. गोलाघाट, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप. असम के इन 6 जिलों में लगभाग साढ़े चार लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. पूरे प्रदेश में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ प्रभावित जिलों में 90 राहत शिविर चल रहे हैं. जिसमें लगभग साढ़े 28 हजार लोग रहे हैं. इसके अलावा 94 राहत वितरण केंद्र काम रहे हैं. NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा कर्मियों सहित कई एजेंसियां ​​बचाव और राहत  के काम में लगीं हुईं हैं. प्रभावित इलाकों में 67 नाव तैनात की गई हैं. जो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में लगी हुईं हैं. ASDMA के मुताबिक 37 हजार हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गई है. वहीं साढ़े 26 हजार से ज्यादा जानवर बह गए हैं. प्रभावित जिलों में घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को बाढ़ को स्थिति में सुधार हुआ है. कोई नई मौत की खबर नहीं है. कई जिलों में पानी का स्तर घट रहा है. इधर केंद सरकार भी बाढ़ प्रभावित असम को हर संभव मदद दे रही है. पीएम मोदी ने मानसून सत्र के बीच संसद भवन परिसर में असम के केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के सांसदों से मुलाकात की और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की.

जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर की आवाज आती है लोग उस तरफ दौड़ते हैं. हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री के पैकेट एक सूखे रास्ते पर गिराए जा रहे हैं. दोनों सिरों पर लोग इतंजार कर रहे हैं. जैसे ही हेलीकॉप्टर जाता है. राहत सामग्री का पैकेट पाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं.कुछ लोग पानी के बीच इन पैकेट के लिए भागते हैं. कुछ लोगों को ही ये पैकेट मिल पाते हैं. बाकी खाली हाथ रह जाते हैं और अगली बार हेलिकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचने का इंतजार. ये असम के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल शिवसागर की स्थिति हैं. गोलाघाट, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप. असम के इन 6 जिलों में लगभाग साढ़े चार लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. पूरे प्रदेश में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ प्रभावित जिलों में 90 राहत शिविर चल रहे हैं. जिसमें लगभग साढ़े 28 हजार लोग रहे हैं. इसके अलावा 94 राहत वितरण केंद्र काम रहे हैं. NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा कर्मियों सहित कई एजेंसियां ​​बचाव और राहत  के काम में लगीं हुईं हैं. प्रभावित इलाकों में 67 नाव तैनात की गई हैं. जो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में लगी हुईं हैं. ASDMA के मुताबिक 37 हजार हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गई है. वहीं साढ़े 26 हजार से ज्यादा जानवर बह गए हैं. प्रभावित जिलों में घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को बाढ़ को स्थिति में सुधार हुआ है. कोई नई मौत की खबर नहीं है. कई जिलों में पानी का स्तर घट रहा है. इधर केंद सरकार भी बाढ़ प्रभावित असम को हर संभव मदद दे रही है. पीएम मोदी ने मानसून सत्र के बीच संसद भवन परिसर में असम के केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के सांसदों से मुलाकात की और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की.

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