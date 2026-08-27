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नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही, 157 लोगों की मौत, विदेशियों समेत 750 लोग लापता

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नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही (Etv Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 12:36 PM IST

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नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 160 लोगों की मौत हो गई, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता हैं. लापता लोगों में 133 भारतीय समेत कई विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. कैलाश मानसरोवर के लिए कोलकाता से निकला 32 लोगों का ग्रुप भी लापता है. इसके अलावा, तमिलनाडु के 37 पर्यटक और ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य भी लापता लोगों में शामिल हैं.  

बाढ़ ने नेपाल के तीन जिलों में भारी तबाही मचाई. लोगों, घरों, वाहनों और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को बहा ले गई. ये हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है. बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए. जरूरी पुल बह गए और एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं ठप हो गई. पुल और सड़कों के बह जाने से कई इलाकों में आवाजाही ठप है.  

प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर जारी है. भारत की ओर से भी मानवीय सहायता और 10 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है. नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है.  

नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 160 लोगों की मौत हो गई, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता हैं. लापता लोगों में 133 भारतीय समेत कई विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. कैलाश मानसरोवर के लिए कोलकाता से निकला 32 लोगों का ग्रुप भी लापता है. इसके अलावा, तमिलनाडु के 37 पर्यटक और ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य भी लापता लोगों में शामिल हैं.  

बाढ़ ने नेपाल के तीन जिलों में भारी तबाही मचाई. लोगों, घरों, वाहनों और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को बहा ले गई. ये हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है. बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए. जरूरी पुल बह गए और एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं ठप हो गई. पुल और सड़कों के बह जाने से कई इलाकों में आवाजाही ठप है.  

प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर जारी है. भारत की ओर से भी मानवीय सहायता और 10 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है. नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है.  

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