जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, 10 लोगों की मौत, 6 लापता - बादल फटना
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Published : July 19, 2026 at 4:53 PM IST
जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी में बीती रात बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के चलते पीर पंजाल के रिहायशी इलाके पानी में बह गए. आसमानी आपदा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लापता हैं. राजौरी की बेला कॉलोनी में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से कारें, प्रॉपर्टी और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया. मौसम विभाग ने भारी बारिश, अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, पत्थर गिरने और निचले इलाकों में पानी भरने की चेतावनी दी थी, उसके बाद भी यह नुकसान हुआ. खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. लोगों से नदियों के पास जाने से बचने और अलर्ट रहने की अपील की है.
पुंछ और राजौरी में इमरजेंसी बेसिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. नदियों के पास और निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है. राजौरी शहर और उसके बाहरी इलाकों में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी, घर और खेती की जमीन को बहुत नुकसान हुआ. अधिकारियों ने पूरे इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया है. SDRF, पुलिस, सुरक्षा बलों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों को दोनों बॉर्डर जिलों में तैनात किया गया है.
जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी में बीती रात बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के चलते पीर पंजाल के रिहायशी इलाके पानी में बह गए. आसमानी आपदा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लापता हैं. राजौरी की बेला कॉलोनी में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से कारें, प्रॉपर्टी और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया. मौसम विभाग ने भारी बारिश, अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, पत्थर गिरने और निचले इलाकों में पानी भरने की चेतावनी दी थी, उसके बाद भी यह नुकसान हुआ. खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. लोगों से नदियों के पास जाने से बचने और अलर्ट रहने की अपील की है.
पुंछ और राजौरी में इमरजेंसी बेसिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. नदियों के पास और निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है. राजौरी शहर और उसके बाहरी इलाकों में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी, घर और खेती की जमीन को बहुत नुकसान हुआ. अधिकारियों ने पूरे इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया है. SDRF, पुलिस, सुरक्षा बलों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों को दोनों बॉर्डर जिलों में तैनात किया गया है.