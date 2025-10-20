ETV Bharat / Videos

मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी और कोच ने जर्मनी में हासिल की ट्रेनिंग, बिहार के प्रीतम की चमकदार फुटबॉल यात्रा

Published : October 20, 2025 at 8:21 PM IST

मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी और कोच ने जर्मनी में हासिल की ट्रेनिंग, बिहार के प्रीतम की चमकदार फुटबॉल यात्रा

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव के पांच फुटबॉल खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। इनमें 14 वर्षीय प्रीतम कुमार भी शामिल हैं, जो बिहार से आर्थिक तंगी के कारण विचारपुर आए थे। फुटबॉल में मेहनत और लगन से प्रीतम ने उम्दा गोलकीपर बनकर दो राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गांव को ‘मिनी ब्राजील’ कहा था। जर्मनी के कोच डायटमार बेयर्स डॉर्फर ने बच्चों को ट्रेनिंग दी, जिससे प्रीतम का आत्मविश्वास बढ़ा और वह जर्मनी तक पहुंच गया।

