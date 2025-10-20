मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी और कोच ने जर्मनी में हासिल की ट्रेनिंग, बिहार के प्रीतम की चमकदार फुटबॉल यात्रा - FIVE PLAYER FROM MINI BRAZIL
Published : October 20, 2025 at 8:21 PM IST
मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव के पांच फुटबॉल खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। इनमें 14 वर्षीय प्रीतम कुमार भी शामिल हैं, जो बिहार से आर्थिक तंगी के कारण विचारपुर आए थे। फुटबॉल में मेहनत और लगन से प्रीतम ने उम्दा गोलकीपर बनकर दो राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गांव को ‘मिनी ब्राजील’ कहा था। जर्मनी के कोच डायटमार बेयर्स डॉर्फर ने बच्चों को ट्रेनिंग दी, जिससे प्रीतम का आत्मविश्वास बढ़ा और वह जर्मनी तक पहुंच गया।
