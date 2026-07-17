गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पांच और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. आज गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने के नाम बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब कडीवाल, मोहम्मद शफी मुखी, मोहम्मद हसन कराडिया और मोहम्मद अयूब सुनासरा हैं. दो दिन पहले ATS ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की थी. ये लोग उनमें शामिल थे. ये पांच लोग राज्य के अलग-अलग जिलों के हैं.

इसी महीने की शुरुआत में ATS ने आठ आतंकियों को गिरफ्तार किया था. आज पकड़े गए संदिग्ध आतंकी जैश के उसी मॉड्यू का हिस्सा हैं और इनकी गिरफ्तारी पहले गिरफ्तार हुए आतंकियों से पूछताछ के आधार पर हुई है. इन संदिग्ध आतंकियों ने पहले से गिरफ्तार आतंकियों से साथ मिलकर विस्फोटक डिवाइस की टेस्टिंग की थी.

ATS का आरोप है कि ये आरोपी गुजरात में जैश-ए-मोहम्मद का एक्टिव नेटवर्क बनाने, नए सदस्यों की भर्ती करने, उसकी विचारधार को फैलाने और पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे थे. इन्हें UAPA और BNS के तहत गिरफ्तार किया गया है.

जांच के दौरान इनके पास से 254 लिटरेचर, जैश-ए-मोहम्मद के झंडे और डिजिटल मेटेरियल बरामद किए गए हैं. ATS के मुताबिक, ये आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देशों पर काम कर रहे थे. अब ATS इनकी गतिविधियों, कॉन्टैक्ट और एक्शन प्लान की जांच में जुटी है.