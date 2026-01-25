हैदराबाद के नामपल्ली की फर्नीचर दुकान से एक महिला सहित पांच लोगों के शव बरामद किए गए. इस बिल्डिंग में शनिवार को भीषण आग लग गई थी. बेसमेंट में फंसे पांच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया गया था. पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटीं थी. धुएं की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लगभग 22 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया. बिल्डिंग में फंसे लोगों में एक सिक्यूरिटी गार्ड और फर्नीचर दुकान में काम करने वाले कर्माचारियों के परिवार के सदस्य शामिल थे. हादसे पर दुख जताते हुए परिवहन और हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लापरवाही के लिए दुकान मलिक के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. प्रभाकर ने GHMC, पुलिस, रेवेन्यू और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा.