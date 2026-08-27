कर्नाटक के उडुपी में समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 27 मछुआरों को बचाया गया
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Published : August 27, 2026 at 12:09 PM IST
कर्नाटक में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. उडुपी जिले के गंगोली में अरब सागर में मछली पकड़ने गई एक नाव तेज लहर की चपेट में आ गई. नाव पहले पलटी और फिर समुद्र में डूब गई. नाव पर 27 लोग सवार थे. समय पर चलाए गए बचाव अभियान के बाद सभी 27 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया. बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने वाली नाव 'श्री बाल आंजनेय' बुधवार दोपहर गंगोली मैंगनीज जेटी से अरब सागर के लिए रवाना हुई थी. दोपहर करीब साढ़े तीन बजे नाव गंगोली समुद्र के मुहाने से लगभग 3 नॉटिकल मील दूर चली गई. वहां समुद्र में तेज लहर के कारण नाव में पानी भर गया, जिसके बाद नाव समुद्र में पलटकर डूब गई. जानकारी मिलते ही गंगोली तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रमेश के., पीएसआई सुब्रह्मण्य और स्टाफ नावों से घटनास्थल पर पहुंचे और एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. डूबती नाव में सवार सभी 27 मछुआरों को सुरक्षित रूप से बचा कर वापस लाया गया. हालांकि, नाव को नहीं बचाया जा सका. बाद में सभी मछुआरों को गंगोली बंदरगाह लाया गया.
कर्नाटक में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. उडुपी जिले के गंगोली में अरब सागर में मछली पकड़ने गई एक नाव तेज लहर की चपेट में आ गई. नाव पहले पलटी और फिर समुद्र में डूब गई. नाव पर 27 लोग सवार थे. समय पर चलाए गए बचाव अभियान के बाद सभी 27 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया. बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने वाली नाव 'श्री बाल आंजनेय' बुधवार दोपहर गंगोली मैंगनीज जेटी से अरब सागर के लिए रवाना हुई थी. दोपहर करीब साढ़े तीन बजे नाव गंगोली समुद्र के मुहाने से लगभग 3 नॉटिकल मील दूर चली गई. वहां समुद्र में तेज लहर के कारण नाव में पानी भर गया, जिसके बाद नाव समुद्र में पलटकर डूब गई. जानकारी मिलते ही गंगोली तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रमेश के., पीएसआई सुब्रह्मण्य और स्टाफ नावों से घटनास्थल पर पहुंचे और एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. डूबती नाव में सवार सभी 27 मछुआरों को सुरक्षित रूप से बचा कर वापस लाया गया. हालांकि, नाव को नहीं बचाया जा सका. बाद में सभी मछुआरों को गंगोली बंदरगाह लाया गया.