छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में कई खूबसूरत लोकेशन है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता किसी का भी मन मोह सकती है. लेकिन नक्सली दहशत की वजह से लोगों ने इस इलाके से दूरी बना ली थी. अब लगातार एंटी-नक्सल ऑपरेशन में मिल रही कामयाबी और बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर के बाद इस इलाके की तस्वीर बदल रही है. यहां कभी नक्सलियों की चहलकदमी, मुठभेड़, धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब इस इलाके के मसपुर गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही है. मसपुर गांव में छत्तीसगढ़ी फिल्म ''दण्डा कोटुम'' की शूटिंग चल रही है. मसपुर के साथ ही गारपा, फौरादी गांव में भी इस फिल्म की शूटिंग की जा रही है. रायपुर से फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और दूसरे कलाकार अबूझमाड़ पहुंचे हैं. खास बात है कि फिल्म में स्थानीय लोगों को भी जगह दी गई है.