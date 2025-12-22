ETV Bharat / Videos

अनाज लदी पहली मालगाड़ी पहुंची कश्मीर, लाल रिबन काटकर हुआ स्वागत, दूर-दराज के इलाकों में अनाज सप्लाई होगी आसान - FREIGHT TRAIN REACHES KASHMIR

Published : December 22, 2025 at 7:29 PM IST

1 Min Read
 कश्मीर के अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पर  फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अनाज लेकर पहली मालगाड़ी पहुंची. जिसका लाल रिबन काटा गया और गेट खोलते ही बोरे से गिर रहे चावल ने घाटी के लोगों का स्वागत किया. इसमें लगभग 1,384 टन अनाज लदा हुआ था.ये मालगाड़ी पंजाब के मोगा जिले के अजीतवाल रेलवे स्टेशन से यहां आई.

मालगाड़ी से अनाज के घाटी में आने से दूर दराज के इलाकों में खाद्यान्न सप्लाई आसान होगी. रेलवे के जरिए अनाज के ट्रांसपोर्टेशन से न केवल बफर स्टॉक का मूवमेंट हो सकेगा बल्कि ट्रांसपोर्टेशन लागत भी कम होगी. साथ ही इससे क्षेत्रीय कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. अनंतनाग गुड्स टर्मिनल चालू हो जाने से जरुरी सामानों की आवाजाही के नए रास्ते खुल गए हैं.

इस उपलब्धि पर जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय रेलवे को बधाई दी. उन्होंने कहा कि ये निःसंदेह एक बहुत ही यादगार अवसर है और कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने के हमारे लंबे समय से संजोए सपने को साकार करता है.मालगाड़ियों की आवाजाही से पूरे साल प्रतिकूल मौसम की स्थिति के जोखिम के बिना लोगों, उद्यमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लाभ होगा और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दबाव भी कम होगा.उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया.

FREIGHT TRAIN REACHES KASHMIR
