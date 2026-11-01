मणिपुर में फिर गोलीबारी, कुकी समुदाय के तीन लोगों की मौत

मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं. रह-रहकर गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं. ताजा मामला नोनी जिले का है, जहां दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में कुकी समुदाय के तीन लोग मारे गए हैं. ये गोलीबारी केक्रू नागा गांव में हुई. बताया जा रहा है कि पहाड़ी और जंगली इलाके में स्थित इस गांव में कई घंटों तक गोलीबारी होती रही.

कुकी समुदाय की शीर्ष संस्था "कुकी इनपी मणिपुर" ने इन मौतों के लिए नागा उग्रवादी समूह को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार से कार्रवाई" की मांग की.

मणिपुर मई 2023 से घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष की चपेट में है. इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं. इसके अलावा, इस साल फरवरी से राज्य में कुकी और नागा समुदायों के बीच हुई झड़पों में भी करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार को मैतेई समूहों के एक संगठन ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक विशाल रैली निकाली. उन्होंने मूल निवासियों की सुरक्षा की मांग की. साथ ही, उन्होंने उग्रवादी समूहों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को रद्द करने की मांग रखी. कई नागा संगठनों ने भी इन मांगों का समर्थन किया है और कुकी-जो उग्रवादी समूहों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है.

ये रैलियां उस घटना के कुछ दिनों बाद हुईं, जब उग्रवादियों ने 14 मैतेई पुरुषों पर घात लगाकर हमला किया और उनमें से तीन की हत्या कर दी. इसके बाद राज्य में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए.

अगस्त 2008 में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-जो उग्रवादी समूहों के बीच औपचारिक रूप से समझौता हुआ. इसमें ये शर्त थी कि लड़ाके तय किए गए शिविरों तक ही सीमित रहेंगे. समझौते के नियमों के अनुसार, इन समूहों के सदस्यों को हिंसा से दूर रहना है. लेकिन, मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से, इस समझौते को जारी रखने को लेकर विवाद बढ़ता गया है. फरवरी 2024 में, मणिपुर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके इस समझौते को रद्द करने की मांग की.