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गर्मी में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 9:41 PM IST

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देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई शहरों से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं. गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाओं में तेजी आई है. कर्नाटक के उडुपी में सिटी बस स्टैंड के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई, जिसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. भीषण आग की लपटों की ये तस्वीरें आंध्रप्रदेश के तिरुपति की है, जहां श्री सिटी में ई-पैक कार्टन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां अफराफतरी मच गई.  

उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में एक मोबाइल ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई. आग की वजह से पूरा इलाका काले धुएं से भर गया. दिल्ली के खेड़ा कला गांव में एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी. आग को बुझाने के लिए दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर भेजी गई. अगलगी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार दोपहर मजलिस पार्क के पास एक खुले मैदान में भीषण आग लग गई.. देखते ही देखते आसमान में धुएं का घना गुबार छा गया. खाली मैदान में पड़े वाहनों और कबाड़ के कारण आग तेजी से फैल गई.  

देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई शहरों से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं. गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाओं में तेजी आई है. कर्नाटक के उडुपी में सिटी बस स्टैंड के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई, जिसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. भीषण आग की लपटों की ये तस्वीरें आंध्रप्रदेश के तिरुपति की है, जहां श्री सिटी में ई-पैक कार्टन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां अफराफतरी मच गई.  

उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में एक मोबाइल ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई. आग की वजह से पूरा इलाका काले धुएं से भर गया. दिल्ली के खेड़ा कला गांव में एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी. आग को बुझाने के लिए दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर भेजी गई. अगलगी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार दोपहर मजलिस पार्क के पास एक खुले मैदान में भीषण आग लग गई.. देखते ही देखते आसमान में धुएं का घना गुबार छा गया. खाली मैदान में पड़े वाहनों और कबाड़ के कारण आग तेजी से फैल गई.  

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गुरुग्राम में सैकड़ों झोपड़ियां खाक
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गुरुग्राम में सैकड़ों लोग बेघर
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