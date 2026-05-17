नई दिल्लीः राजधानी में बढ़ती गर्मी और लगातार सामने आ रही आगजनी की घटनाओं के बीच कॉलोनियों में आयोजित फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल लोगों के लिए जागरूकता का अहम माध्यम बन रही है. इसी क्रम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया. शाहदरा में कॉलोनी के पार्क में लोगों को एकत्रित कर दमकल विभाग के अधिकारियों ने एलपीजी सिलेंडर, पीएनजी पाइपलाइन और घरेलू आगजनी से जुड़े खतरों पर विस्तार से जानकारी दी. दिल्ली फायर सर्विस से जुड़े अधिकारी संजीव कुमार तोमर ने बताया कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. मौके पर लाइव डेमो के जरिए सिलेंडर में आग लगाकर उसे नियंत्रित करने के तरीके दिखाए गए. साथ ही यह भी बताया गया कि घर में मौजूद साधारण चीजें, जैसे मजबूत रस्सी, आपात स्थिति में जान बचाने में मददगार साबित हो सकती हैं.