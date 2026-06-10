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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, तीन लोगों ने कूदकर बचाई जान - DELHI JAIPUR HIGHWAY

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चलती कार बनी आग का गोला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 5:50 PM IST

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दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर पनियाला के पास बुधवार दोपहर बाद एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती हुई कार में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही कार में सवार तीन लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई. पनियाला थाना अधिकारी रणवीर सिंह मील ने बताया कि बुधवार दोपहर को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि पनियाला के पास चलती कार में अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया.

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर पनियाला के पास बुधवार दोपहर बाद एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती हुई कार में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही कार में सवार तीन लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई. पनियाला थाना अधिकारी रणवीर सिंह मील ने बताया कि बुधवार दोपहर को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि पनियाला के पास चलती कार में अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया.

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चलती कार बनी आग का गोला
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