मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) इलाके में मंगलवार रात एक रिहायशी इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी भीषण आग में झुलसकर एक युवती और ढाई साल के बच्चे की मौत हो गई. इस घटना में कुल चार लोग घायल हो गए. पुलिस घटना की जांच कर रही है. रात विले पार्ले (पश्चिम) में बीती रात बैप्टिस्टा रोड पर स्थित 12 मंजिला इमारत 'शांता भवन' में अचानक आग लग गई. आग 11वीं मंजिल पर मौजूद दो फ्लैटों में लगी थी. मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार आग लगने की पहली सूचना मंगलवार, 11 अगस्त को रात करीब 10:02 बजे मिली. सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची. तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायरफाइटर्स ने ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया. रात करीब 1:00 बजे तक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और कूलिंग ऑपरेशन भी पूरा कर लिया. आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है. हालाँकि, आग की लपटों ने 11वीं मंजिल पर मौजूद बिजली की वायरिंग, एसी यूनिट और घर का सामान अपनी चपेट में ले लिया. इसलिए फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण मान रहे हैं.