यात्री के पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ़्लाइट को रविवार को हैदराबाद के शमशाबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ़्लाइट के अंदर एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी. इंडिगो ने एक बयान में कहा, "11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट 6ई- 6115 को हैदराबाद डायवर्ट किया गया क्योंकि एक यात्री के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलते देखा गया था, जिससे फ़्लाइट में मौजूद लोगों के बीच तुरंत सुरक्षा अलार्म बजने लगे. केबिन क्रू ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को काबू में कर लिया". इस घटना से यात्रियों में घबराहट फैल गई. घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसे एक यात्री ने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था. इसमें यात्री अपने बैग से आग बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. केबिन क्रू ने फ़ायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझाई.