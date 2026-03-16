ओडिशा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में लगी आग में 10 मरीजों की मौत हो गई. घटना सोमवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट की है. मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ट्रॉमा केयर ICU में अचानक आग लग गई. आग हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर लगी. कुछ ही देर में ICU में धुआं भर गया और पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही हॉस्पिटल की फायर यूनिट मौके पर पहुंची. बाद में आग बुझाने के लिए तीन फायर टेंडर लगाए गए. एहतियात के तौर पर ICU में भर्ती मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया और कई मरीजों को दूसरे ICU में शिफ्ट किया गया. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की.

मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है. सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. मरीजों को बाहर निकालने के दौरान हॉस्पिटल के 11 कर्मचारी भी झुलस गए, जिनका इलाज जारी है.

सरकार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. घटना के समय ट्रॉमा ICU और आसपास के वार्ड में 23 मरीजों का इलाज चल रहा था. हादसे के बाद सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया.