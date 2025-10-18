ETV Bharat / Videos

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी पैसेंजर - FIRE IN GARIB RATH EXPRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 10:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास अचानक आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई. ये हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रेन सरहिंद स्टेशन से आगे बढ़ी. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया.. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हादसे में एक महिला के झुलसने की खबर है. शुरुआती जांच के मुताबिक, AC बोगी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. वहीं, हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. आग बुझने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया है.

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास अचानक आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई. ये हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रेन सरहिंद स्टेशन से आगे बढ़ी. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया.. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हादसे में एक महिला के झुलसने की खबर है. शुरुआती जांच के मुताबिक, AC बोगी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. वहीं, हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. आग बुझने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE IN GARIB RATH EXPRESS
गरीब रथ एक्सप्रेस में आग
द बर्निंग ट्रेन
अमृतसर सहरसा गरीब रथ ट्रेन
FIRE IN GARIB RATH EXPRESS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

35 लड़कियों को फुटबॉल कोटे से मिली नौकरी

मंगाली गांव की लड़कियों की सफलता की कहानी, मंगाली फुटबॉल क्लब ने रचा इतिहास, 35 लड़कियों ने फुटबॉल कोटे से पाई नौकरी

October 18, 2025 at 11:04 PM IST
Video में देखें क्या-क्या मिला?

54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का तहखाना, Video में देखें क्या-क्या मिला?

October 18, 2025 at 10:02 PM IST
किसी खास के लिए कुछ खास गिफ्ट

36000 रुपये किलो वाली मिठाई, किसी खास के लिए कुछ खास गिफ्ट

October 17, 2025 at 11:02 PM IST
बिल्लियों की खरोंच से गंभीर बीमारियों का खतरा

क्या बिल्लियां बन सकती हैं गर्भपात की वजह? श्रीनगर में डॉक्टरों ने दी अलर्ट रहने की सलाह

October 17, 2025 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.