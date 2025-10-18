अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास अचानक आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई. ये हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रेन सरहिंद स्टेशन से आगे बढ़ी. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया.. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हादसे में एक महिला के झुलसने की खबर है. शुरुआती जांच के मुताबिक, AC बोगी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. वहीं, हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. आग बुझने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया है.