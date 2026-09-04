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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में लगी आग, 9 नवजातों को बचाया गया

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छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में लगी आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 1:38 PM IST

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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के आकाशवाणी इलाके के जाने-माने एशियन सिटी केयर हॉस्पिटल में आज सुबह अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह से वहां मौजूद मरीजों की जान खतरे में पड़ गई. हालांकि, हॉस्पिटल के स्टाफ ने तेजी दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. आईसीयू में नौ बच्चों समेत सभी मरीजों को तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि  हॉस्पिटल के स्टोररूम में हुई शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लगी. आग लगने के असली कारण की जांच चल रही है. सुबह के करीब 3 बजे जब अस्पताल में आग लगी.

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के आकाशवाणी इलाके के जाने-माने एशियन सिटी केयर हॉस्पिटल में आज सुबह अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह से वहां मौजूद मरीजों की जान खतरे में पड़ गई. हालांकि, हॉस्पिटल के स्टाफ ने तेजी दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. आईसीयू में नौ बच्चों समेत सभी मरीजों को तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि  हॉस्पिटल के स्टोररूम में हुई शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लगी. आग लगने के असली कारण की जांच चल रही है. सुबह के करीब 3 बजे जब अस्पताल में आग लगी.

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