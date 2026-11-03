आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में HPCL रिफाइनरी में लगी आग, सभी लोग सुरक्षित

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में HPCL की रिफाइनरी में बीती रात अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि यहां एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आग लपटें और घना धुआं पूरे इलाके में फैल गया. आग की लपटें देखकर आस-पास के लोग घबरा गए और मौके से भाग गए. शुरू में लोगों ने आग की लपटों को रिफाइनरी की चिमनी पर होने वाली रोजाना की आग समझा लेकिन, जैसे-जैसे आग की लपटें बड़ी होती गई, उन्हें एहसास हुआ कि कोई घटना हुई है. श्रीहरिपुरम और मलकापुरम के इलाकों में घना, काला धुआं फैल गया.

दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है. HPCL के मुताबिक, आग रिफाइनरी की सल्फर यूनिट में एक पिच इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक तक ही सीमित थी और फैसिलिटी की सभी यूनिट सुरक्षित रूप से काम कर रही हैं.