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ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर FIR, कई नॉन-बेलेबल धाराएं लगीं... - ABHISHEK BANERJEE FIR

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ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर FIR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 2:40 PM IST

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तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. यह शिकायत सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार की ओर से दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई रैलियों में ऐसे बयान दिए जो समाज में तनाव और नफरत फैलाने वाले थे. शिकायतकर्ता ने पुलिस को भाषणों के वीडियो लिंक और संबंधित सामग्री भी सौंपी है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ-साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123(2) और 125 के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं का संबंध चुनाव के दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है.

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. यह शिकायत सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार की ओर से दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई रैलियों में ऐसे बयान दिए जो समाज में तनाव और नफरत फैलाने वाले थे. शिकायतकर्ता ने पुलिस को भाषणों के वीडियो लिंक और संबंधित सामग्री भी सौंपी है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ-साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123(2) और 125 के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं का संबंध चुनाव के दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है.

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