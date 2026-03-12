भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा है. उनके खिलाफ पुणे में शिकायत दर्ज करवाई गई है. मामला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत से जुड़ा हुआ है. बीते रविवार को टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया था. भारत की जीत के बाद सभी खिलाड़ी जश्न में डूब गए. कई भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगा ओढ़ रखा था. उनमें हार्दिक पांड्या भी थे. तिरंगा ओढ़े हार्दिक ने जमकर जश्न मनाया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जश्न मनाने के दौरान हार्दिक पांड्या ने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का ख्याल नहीं रखा.

मामला दर्ज होने के बाद पुणे के शिवाजीनगर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

हार्दिक पांड्या ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में सभी 9 मैच खेले.. वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का भी हिस्सा रहे हैं.. शिकायतकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है.. ऐसे में हार्दिक पांड्या ने जो हरकत की.. इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.