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गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रदर्शन का मामला: दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की शिकायत पर FIR, केजरीवाल समेत AAP नेताओं के नाम

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केजरीवाल समेत AAP नेताओं के खिलाफ FIR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 4:28 PM IST

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दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रदर्शन का मामला गरमा गया है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है. जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कई सीनियर नेताओं और विधायकों के नाम शामिल हैं. इन पर धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने का आरोप है. मामला 10 अक्तूबर को दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता थे, जिन्हें सोची-समझी रणनीति के तहत भेजा गया था. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोची-समझी साजिश के तहत गुरुद्वारा परिसर के भीतर राजनीतिक नारेबाजी की. उन्होंने बैनर और तख्तियां निकालीं. साथ ही ये आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल और AAP के नेताओं ने सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े 'भ्रामक और चुनिंदा' वीडियो शेयर किया और मामले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की. दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि इससे सिख संगत की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और कमेटी की छवि को नुकसान पहुंचाया गया. DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली जिले के डीसीपी को औपचारिक शिकायत और वीडियो फुटेज सौंपी थी. वहीं, आप नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. आप नेताओं का कहना है कि प्रदर्शनकारी केवल शरण लेने गुरुद्वारे में गए थे. उन्होंने पुलिस की गुरुद्वारा परिसर में एंट्री पर भी सवाल उठाए थे.  

उधर, दिल्ली पुलिस ने साफ किया था कि पुलिस ने मर्यादा का पूरा ध्यान रखा और दरबार साहिब के मुख्य हॉल में प्रवेश नहीं किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नई दिल्ली जिला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और सौंपे गए वीडियो के जरिए उपद्रव करने वाले लोगों की शिनाख्त कर रही है.

दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रदर्शन का मामला गरमा गया है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है. जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कई सीनियर नेताओं और विधायकों के नाम शामिल हैं. इन पर धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने का आरोप है. मामला 10 अक्तूबर को दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता थे, जिन्हें सोची-समझी रणनीति के तहत भेजा गया था. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोची-समझी साजिश के तहत गुरुद्वारा परिसर के भीतर राजनीतिक नारेबाजी की. उन्होंने बैनर और तख्तियां निकालीं. साथ ही ये आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल और AAP के नेताओं ने सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े 'भ्रामक और चुनिंदा' वीडियो शेयर किया और मामले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की. दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि इससे सिख संगत की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और कमेटी की छवि को नुकसान पहुंचाया गया. DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली जिले के डीसीपी को औपचारिक शिकायत और वीडियो फुटेज सौंपी थी. वहीं, आप नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. आप नेताओं का कहना है कि प्रदर्शनकारी केवल शरण लेने गुरुद्वारे में गए थे. उन्होंने पुलिस की गुरुद्वारा परिसर में एंट्री पर भी सवाल उठाए थे.  

उधर, दिल्ली पुलिस ने साफ किया था कि पुलिस ने मर्यादा का पूरा ध्यान रखा और दरबार साहिब के मुख्य हॉल में प्रवेश नहीं किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नई दिल्ली जिला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और सौंपे गए वीडियो के जरिए उपद्रव करने वाले लोगों की शिनाख्त कर रही है.

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