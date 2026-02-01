ETV Bharat / Videos

Union Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण... - UNION BUDGET 2026

thumbnail
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 12:28 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इसे रविवार को पेश किया जा रहा है. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह 15वां बजट है. यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी है. बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी शुभकामनाएं. वहीं उन्हें दही चीनी खिलाई.

Last Updated : February 1, 2026 at 12:28 PM IST

TAGGED:

FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
SITHARAMAN PRESENTING UNION BUDGET
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
केंद्रीय बजट 2026
UNION BUDGET 2026

ETV Bharat Rajasthan Team

