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होलकर स्टेडियम में चले लात-घूंसे, भारत-वेस्टइंडीज के मैच के दौरान दर्शकों के बीच जमकर मारपीट

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दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों के बीच जमकर मारपीट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2026 at 10:57 PM IST

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इंदौर: इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे हुए क्रिकेट प्रेमियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. उनके कपड़े भी फट गए. विवाद के दौरान वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे. उन्होंने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया. मामले में पुलिस को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है. वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि मामले में प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की कोई शिकायत दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को नहीं की गई है. शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है. 

इंदौर: इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे हुए क्रिकेट प्रेमियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. उनके कपड़े भी फट गए. विवाद के दौरान वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे. उन्होंने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया. मामले में पुलिस को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है. वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि मामले में प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की कोई शिकायत दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को नहीं की गई है. शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है. 

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