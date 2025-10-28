छठ घाट पर गाना सुनते ही भिड़े महागठबंधन और NDA समर्थक, जानिए क्या है पूरा मामला? - FIGHT OVER SONG IN NALANDA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 28, 2025 at 8:10 PM IST
विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही बिहार में खूनी खेल शुरू हो गया है. नालंदा में छठ के दौरान गाना बजाने को लेकर महागठबंधन और NDA समर्थक आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और लात-घूसे चले.. जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए. मामला सिलाव थाना क्षेत्र के कदमतर, गुरुदयाल बिगहा और खेमजी बिगहा गांव के बीच का है. बताया जा रहा है कि छठ घाट पर महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में गाने बजाने पर विवाद छिड़ गया. दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया. लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची.. दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया.. लेकिन घाट से लौटते वक्त बात बिगड़ गई. गुरुदयाल बिगहा और ख़ेमजी बिगहा के कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही घर के पास पहुंचते ही कदमतार गांव के लोगों के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में कई लोग घायल हो गए.. घायलों को विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया.
विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही बिहार में खूनी खेल शुरू हो गया है. नालंदा में छठ के दौरान गाना बजाने को लेकर महागठबंधन और NDA समर्थक आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और लात-घूसे चले.. जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए. मामला सिलाव थाना क्षेत्र के कदमतर, गुरुदयाल बिगहा और खेमजी बिगहा गांव के बीच का है. बताया जा रहा है कि छठ घाट पर महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में गाने बजाने पर विवाद छिड़ गया. दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया. लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची.. दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया.. लेकिन घाट से लौटते वक्त बात बिगड़ गई. गुरुदयाल बिगहा और ख़ेमजी बिगहा के कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही घर के पास पहुंचते ही कदमतार गांव के लोगों के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में कई लोग घायल हो गए.. घायलों को विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया.