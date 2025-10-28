ETV Bharat / Videos

छठ घाट पर गाना सुनते ही भिड़े महागठबंधन और NDA समर्थक, जानिए क्या है पूरा मामला? - FIGHT OVER SONG IN NALANDA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही बिहार में खूनी खेल शुरू हो गया है. नालंदा में छठ के दौरान गाना बजाने को लेकर महागठबंधन और NDA समर्थक आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और लात-घूसे चले.. जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए. मामला सिलाव थाना क्षेत्र के कदमतर, गुरुदयाल बिगहा और खेमजी बिगहा गांव के बीच का है. बताया जा रहा है कि छठ घाट पर महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में गाने बजाने पर विवाद छिड़ गया. दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया. लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची.. दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया.. लेकिन घाट से लौटते वक्त बात बिगड़ गई. गुरुदयाल बिगहा और ख़ेमजी बिगहा के कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही घर के पास पहुंचते ही कदमतार गांव के लोगों के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में कई लोग घायल हो गए.. घायलों को विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया.

विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही बिहार में खूनी खेल शुरू हो गया है. नालंदा में छठ के दौरान गाना बजाने को लेकर महागठबंधन और NDA समर्थक आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और लात-घूसे चले.. जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए. मामला सिलाव थाना क्षेत्र के कदमतर, गुरुदयाल बिगहा और खेमजी बिगहा गांव के बीच का है. बताया जा रहा है कि छठ घाट पर महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में गाने बजाने पर विवाद छिड़ गया. दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया. लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची.. दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया.. लेकिन घाट से लौटते वक्त बात बिगड़ गई. गुरुदयाल बिगहा और ख़ेमजी बिगहा के कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही घर के पास पहुंचते ही कदमतार गांव के लोगों के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में कई लोग घायल हो गए.. घायलों को विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIGHT OVER SONG IN NALANDA
छठ घाट पर गाने को लेकर मारपीट
महागठबंधन और एनडीए समर्थक भिड़े
छठ मैया की महिमा
FIGHT OVER SONG IN NALANDA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

छठ की खुशियां मातम में बदली, नालंदा में अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

October 28, 2025 at 8:10 PM IST
रजत ने अमेरिका जाने के लिए खर्च किए 60 लाख

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

October 28, 2025 at 3:20 PM IST
unique wedding

उत्तराखंड की अनोखी शादी, जहां दुल्हन लेकर जाती हैं बारात, दूल्हे के घर होती हैं शादी की रस्में

October 27, 2025 at 11:00 PM IST
लोगों को लुभा रहे 21-31 इंच के घोड़े

पुष्कर मेले में छोटे नस्ल के घोड़ों का जलवा, मेले में आए लोगों को लुभा रहे 21-31 इंच के घोड़े

October 27, 2025 at 10:41 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.