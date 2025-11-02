पांचवां कश्मीर विश्व फिल्म महोत्सव शनिवार को श्रीनगर के टैगोर हॉल में शुरू हुआ. सात दिनों तक चलने वाले महोत्सव में दर्शकों के पास 60 फिल्में देखने के विकल्प होंगे. इनमें हिंदी, बंगाली, मलयालम, उर्दू और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की फिल्में शामिल हैं. महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर फिल्मों के अलावा कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी समेत भारतीय भाषाओं में बनी फिल्में भी दिखाई जा रही हैं. महोत्सव में कई बॉलीवुड हस्तियां पहुंच रही हैं। उन्होंने फिल्म प्रेमियों के लिए इस महोत्सव के यादगार होने का वादा किया है. कार्यक्रम में बॉलीवुड के प्रख्यात निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ बातचीत, फिल्म निर्माण कार्यशालाएं और फिल्म निर्माण के अलग-अलग पहलुओं पर मास्टरक्लास भी आयोजित की जाएंगी.