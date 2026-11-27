रामपुर: शिमला जिले में रामपुर बुशहर की देवनगर पंचायत में काले भालू के हमलों से परेशान ग्रामीणों को अब राहत मिली है. रामपुर के खानेओली गांव में पशुधन पर लगातार भालुओं के हमले हो रहे थे, कई पशु भालुओं के हमलों का शिकार हुए हैं. ऐसे में ग्रामीण भी अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर परेशान थे. ग्रामीणों ने भालुओं को पकड़ने के लिए जाल लगाया, जिसमें एक मादा भालू और उसका शावक फंस गए. जिसके बाद रैपिड रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी गई. रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सावधानीपूर्वक दोनों भालुओं को सुरक्षित पकड़ा और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया. इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. ग्रामीणों ने वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें सुरक्षित उनके प्राकृतिक वातावरण में पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम की सराहना की है. रामपुर बुशहर के आरओ ललित भारती ने बताया कि मादा भालू और उसके शावक भालू को सेफ्ली रेस्क्यू कर लिया है और उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है.