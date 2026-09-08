'पिता बह गए...पीछे सिर्फ कुछ लकड़ियां रह गईं', नेपाल के गेरखुटार से सामने आईं दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को ग्लेशियर टूटने और भीषण बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी कई दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं. उनमें से नुवाकोट जिले में स्थित गेरखुटारा इलाका भी है, जहां अचानक आए इस जलप्रलय ने देखते ही देखते सबकुछ तबाह और बर्बाद कर दिया. गेरखुटार नेपाल के बागमती प्रांत के नुवाकोट जिले में स्थित है. यहां सिर मुंडवाए और चेहरे पर गंभीरता लिए, कक्षा 9वीं का छात्र बिनेश तमांग चुपचाप उसी जगह पर लकड़ी के लट्ठे जमा कर रहा था, जहां भयानक बाढ़ ने उसके पिता और पासांग-ल्हामू हाईवे या त्रिशूली हाईवे को बहा दिया था. यहां उसके चाचा ने लकड़ी के लट्ठे जमा करने में मदद की.तेज बाढ़ के पानी ने पेड़ों के तने और डालियां तो छोड़ दीं, लेकिन उनके पिता रमेश तमांग को बहा ले गया. रमेश तमांग रसुवा के लिए यात्री बस चलाते थे. 26 अगस्त का वह मनहूस दिन, जब तबाही आई, तो उन्होंने त्रिशूली नदी के किनारे बने हाईवे पर बस लेकर निकले थे.