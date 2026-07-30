शून्य उत्सर्जन वाली गाड़ियां अपनाएं तो टल सकती हैं 17 लाख लोगों की मौतें: रिपोर्ट - ICCT REPORT ON VELHICLE POLLUTION
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Published : July 30, 2026 at 11:00 PM IST
गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICCT की एक अहम रिपोर्ट आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शून्य-उत्सर्जन वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाने से भारत में 2050 तक समय से पहले होने वाली 17 लाख मौतों को टाला जा सकता है.
'2050 तक शून्य-उत्सर्जन परिवहन के स्वास्थ्य लाभ' शीर्षक से छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि गाड़ियों से फैलने वाला प्रदूषण भारत में स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है. इस प्रदूषण की वजह से साल 2024 में हर छह मिनट में समय से पहले एक मौत का मामला सामने आया. जबकि हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का एक मामला दर्ज किया गया.
गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICCT की एक अहम रिपोर्ट आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शून्य-उत्सर्जन वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाने से भारत में 2050 तक समय से पहले होने वाली 17 लाख मौतों को टाला जा सकता है.
'2050 तक शून्य-उत्सर्जन परिवहन के स्वास्थ्य लाभ' शीर्षक से छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि गाड़ियों से फैलने वाला प्रदूषण भारत में स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है. इस प्रदूषण की वजह से साल 2024 में हर छह मिनट में समय से पहले एक मौत का मामला सामने आया. जबकि हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का एक मामला दर्ज किया गया.