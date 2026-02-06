ETV Bharat / Videos

बिना मिट्टी के खेती, ओडिशा का किसान शिमला मिर्च से कर रहा लाखों की कमाई - FARMING WITHOUT SOIL

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 10:52 PM IST

1 Min Read
ओडिशा के खोरदा जिले के किसान अभिजीत शिमला मिर्च की खेती बिना मिट्टी के कर रहे हैं. उन्होंने  राउतपाड़ा पंचायत में ऑटोमेशन ग्रीनहाउस लगाकर हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए एक एकड़ ज़मीन में 12,800 शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं.  हर सीज़न में 20 से 22 टन रंगीन शिमला मिर्च की पैदावार कर रहे हैं. अभिजीत इसे भुवनेश्वर मार्केट में 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम  के हिसाब से बेचते हैं. जिससे उन्हें सालाना 8 से 10 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है.अभिजीत कर विदेश में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे थे. लेकिन कोविड ने सब कुछ बदल दिया. नौकरी जाने के बाद उनके मन में खेती करने का विचार आया. कुछ नया करने की उम्मीद में, उन्होंने बिना मिट्टी के खेती करने के तरीके पर रिसर्च की. बॉम्बे, हैदराबाद और अहमदाबाद से ट्रेनिंग लिया. 2024 में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से अपना खुद का फार्म शुरू किया. अभिजीत की एडवांस टेक्नोलॉजी से की गई शिमला मिर्च की खेती निश्चित रूप से दूसरों को खेती करने के लिए प्रेरित करेगी.

संपादक की पसंद

