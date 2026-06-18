ETV Bharat / Videos

मानसून की बाट जोह रहे दिल्ली के किसान, सिंचाई के लिए तरस रही खेत में लगी फसल - FARMERS STRUGGLE TO SAVE CROPS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मानसून में देरी को लेकर क्या बोल रहे किसान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 18, 2026 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश का किसान इस समय दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ भीषण गर्मी और बढ़ता तापमान किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ खेतों में फसल बचाने के लिए पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. हालात ऐसे हैं कि कई किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बूंद-बूंद पानी का इंतजाम करने को मजबूर हैं. मानसून की देरी से किसान चिंतित हैं. उत्पादन पर भी असर का डर बना हुआ है. उत्तर भारत के कई इलाकों में किसान सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे हैं. ट्यूबवेल से सिंचाई करना किसानों की जेब पर भारी पड़ रहा है. डीजल और बिजली के बढ़ते खर्च ने खेती की लागत बढ़ा दी है. राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का असर खेतों पर साफ दिखाई दे रहा है. हर किसान को मानसून का इंतजार है... सुनिए एक किसान के मन की बात.

देश का किसान इस समय दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ भीषण गर्मी और बढ़ता तापमान किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ खेतों में फसल बचाने के लिए पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. हालात ऐसे हैं कि कई किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बूंद-बूंद पानी का इंतजाम करने को मजबूर हैं. मानसून की देरी से किसान चिंतित हैं. उत्पादन पर भी असर का डर बना हुआ है. उत्तर भारत के कई इलाकों में किसान सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे हैं. ट्यूबवेल से सिंचाई करना किसानों की जेब पर भारी पड़ रहा है. डीजल और बिजली के बढ़ते खर्च ने खेती की लागत बढ़ा दी है. राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का असर खेतों पर साफ दिखाई दे रहा है. हर किसान को मानसून का इंतजार है... सुनिए एक किसान के मन की बात.

For All Latest Updates

TAGGED:

मानसून की देरी
IRRIGATION CRISIS
HEATWAVE IN DELHI
MONSOON DELAY IN INDIA
FARMERS STRUGGLE TO SAVE CROPS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

संबंधित ख़बरें

12 साल में बदली देश की तस्वीर: रामवीर सिंह बिधूड़ी

दक्षिणी दिल्ली को मिली विकास की सबसे बड़ी सौगात: रामवीर सिंह बिधूड़ी

June 15, 2026 at 9:02 PM IST
SIR पर बोले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार

दिल्ली में SIR को लेकर लोगों के मन में सवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कैसे करेंगे हल

May 27, 2026 at 6:07 PM IST
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा: GS के प्रश्न पत्र में अधिकतम छात्र फंसे, जानिए क्या दी प्रतिक्रिया

May 24, 2026 at 6:50 PM IST
TRANSPORTERS STRIKE IN DELHI

दिल्ली में टांसपोर्टर हड़ताल का दूसरा दिन आज, ओखला सब्जी मंडी का क्या हाल देखिए रिपोर्ट

May 22, 2026 at 5:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.