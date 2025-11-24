गाजे बाजे के साथ इंसान की नहीं, प्याज की अर्थी निकली. मध्यप्रदेश के मंदसौर में सोयाबीन के बाद प्याज किसानों को खून के आंसू रूला रहा है. किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है. कृषि उपज मंडियों में प्याज महज 2 रुपये से लेकर 7 रुपये किलों के दाम पर किसान प्याज को बेचने पर मजबूर हैं. फसल की लागत तो छोड़ दीजिए. मंडियों में ले जाने का किराया तक नहीं निकल पा रहा है. जिसको लेकर किसानों में गुस्सा है.

किसानों ने प्याज की अर्थी सजाई, कफन ओढ़ाकर, फूल माला और हार पहनाया. बैंड बाजे के साथ गांव में अंतिम यात्रा निकाली. जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. किसानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सोयबीन का भावांतर तो दे नहीं पाई प्याज का क्या देगी. किसान अर्थी को लेकर श्मशान पहुंचे और प्याज की चिता जलाई.