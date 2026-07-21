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क्या फिर गाजीपुर बॉर्डर घेरेंगे किसान ? ट्रेड डील को लेकर किसानों की पंचायत - फिर गाजीपुर बॉर्डर घेरेंगे किसान

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क्या फिर गाजीपुर बॉर्डर घेरेंगे किसान ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 4:21 PM IST

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नई दिल्ली: मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेतृत्व में सैकड़ो की संख्या में किसान जिला मुख्यालय पहुंचे. किसानों ने जिला मुख्यालय में पंचायत की और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन कार्यों में बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हुए. किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. किसानों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक हर छोटी बड़ी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए अब आंदोलन ही एकमात्र सहारा बचें हैं. किसान यूनियन आगे के लिए तैयार कर रही है. यदि जरूरत होगी तो किसान फिर एक बार बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे. 

नई दिल्ली: मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेतृत्व में सैकड़ो की संख्या में किसान जिला मुख्यालय पहुंचे. किसानों ने जिला मुख्यालय में पंचायत की और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन कार्यों में बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हुए. किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. किसानों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक हर छोटी बड़ी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए अब आंदोलन ही एकमात्र सहारा बचें हैं. किसान यूनियन आगे के लिए तैयार कर रही है. यदि जरूरत होगी तो किसान फिर एक बार बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे. 

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