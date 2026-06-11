कोटपूतली-बहरोड़ के बानसूर तहसील क्षेत्र के टोडिया का बास रोड स्थित एक खेत पर सिंचाई के लिए मोटर चालू करने पहुंचे किसान को मोटर के स्टार्टर के पीछे एक खतरनाक काला कोबरा सांप छिपा हुआ दिखाई दिया. सांप दिखाई देते ही किसान ने समझदारी दिखाते हुए उससे दूरी बना ली और आसपास के लोगों को सूचना दी. सूचना मिलने पर स्नेक कैचर सुरेश मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाकर कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. बरसात के मौसम में क्षेत्र में कोबरा सहित विभिन्न विषैले सांपों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं.