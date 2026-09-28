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फरीदाबाद बोरवेल हादसा: रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 10 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची निकाली गई बाहर, नहीं बची जान

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फरीदाबाद हादसा: नहीं बची मासूम की जान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 3:44 PM IST

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फरीदाबाद में करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को करीब 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज सुबह करीब 4 बजे बाहर निकाल लिया गया. रेस्क्यू टीम ने बच्ची को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. रेस्क्यू टीमें रात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही. हरियाणा पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी रात मौके पर जुटी रहीं. एनडीआरएफ अधिकारियों के मुताबिक, रविवार रात करीब 8 बजे बच्ची के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. शुरुआत में बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी. लेकिन कुछ समय बाद आवाज आनी बंद हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अभियान और तेज कर दिया.

NDRF के अनुसार, बोरवेल करीब ढाई साल से बंद पड़ा था और लगभग 125 फीट की गहराई पर उसमें गंदा पानी भरा हुआ था, जिससे बचाव दल को बच्ची तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. काफी प्रयास के बाद टीम ने बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. बच्ची की मौत से लोगों में भारी गुस्सा है. बताया जा रहा है कि तीन साल की नेहा बस्ती के दूसरे बच्चों के साथ बोरवेल के आसपास खेल रही थी. इसी दौरान वह खुले पड़े बोरवेल में गिर गई. बच्ची के पिता रामदीन मजदूरी करते हैं. हादसे के समय वह काम से वापस लौट रहे थे. मूल रूप से वे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं जो कई सालों से सीही गांव में रह रहे हैं. स्थानीय लोग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

फरीदाबाद में करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को करीब 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज सुबह करीब 4 बजे बाहर निकाल लिया गया. रेस्क्यू टीम ने बच्ची को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. रेस्क्यू टीमें रात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही. हरियाणा पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी रात मौके पर जुटी रहीं. एनडीआरएफ अधिकारियों के मुताबिक, रविवार रात करीब 8 बजे बच्ची के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. शुरुआत में बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी. लेकिन कुछ समय बाद आवाज आनी बंद हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अभियान और तेज कर दिया.

NDRF के अनुसार, बोरवेल करीब ढाई साल से बंद पड़ा था और लगभग 125 फीट की गहराई पर उसमें गंदा पानी भरा हुआ था, जिससे बचाव दल को बच्ची तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. काफी प्रयास के बाद टीम ने बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. बच्ची की मौत से लोगों में भारी गुस्सा है. बताया जा रहा है कि तीन साल की नेहा बस्ती के दूसरे बच्चों के साथ बोरवेल के आसपास खेल रही थी. इसी दौरान वह खुले पड़े बोरवेल में गिर गई. बच्ची के पिता रामदीन मजदूरी करते हैं. हादसे के समय वह काम से वापस लौट रहे थे. मूल रूप से वे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं जो कई सालों से सीही गांव में रह रहे हैं. स्थानीय लोग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

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3 YEAR OLD GIRL DIES IN FARIDABAD

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